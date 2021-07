Volley, quando la prossima partita degli azzurri? Italia-Polonia: data, programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di sabato 24 luglio 2021) L’Italia ha esordito con una vittoria alle Olimpiadi di Tokyo 2021, sconfiggendo il Canada per 3-2 al termine di una spettacolare rimonta dallo 0-2 e 9-12. La nostra Nazionale di Volley maschile ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e ha portato a casa un successo fondamentale in ottica qualificazione ai quarti di finale: il gioco non è certamente stato spumeggiante, ma era importante debuttare in maniera positiva e smuovere la classifica, tra l’altro contro un avversario sempre ostico e rognoso. Alessandro Michieletto ha trascinato il sestetto, ben affiancato da Osmany Juantorena. Sottotono invece l’opposto Ivan Zaytsev, rimpiazzato da Luca Vettori nel ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) L’ha esordito con una vittoria alle Olimpiadi di Tokyo 2021, sconfiggendo il Canada per 3-2 al termine di una spettacolare rimonta dallo 0-2 e 9-12. La nostra Nazionale dimaschile ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e ha portato a casa un successo fondamentale in ottica qualificazione ai quarti di finale: il gioco non è certamente stato spumeggiante, ma era importante debuttare in maniera positiva e smuovere la classifica, tra l’altro contro un avversario sempre ostico e rognoso. Alessandro Michieletto ha trascinato il sestetto, ben affiancato da Osmany Juantorena. Sottotono invece l’opposto Ivan Zaytsev, rimpiazzato da Luca Vettori nel ...

Advertising

GretaMencarelli : RT @ehitsfe: quando ho detto che avrei cercato di seguire più sport possibili a tokyo non intendevo in contemporanea alle partite di volley… - kiarafaz1 : RT @ehitsfe: quando ho detto che avrei cercato di seguire più sport possibili a tokyo non intendevo in contemporanea alle partite di volley… - ehitsfe : quando ho detto che avrei cercato di seguire più sport possibili a tokyo non intendevo in contemporanea alle partit… - shrekilfigo : ho messo i braccialetti che comprai nel 2019 quando vidi la nazionale femminile di volley dal vivo per manifestare - lindaepinta_ : MA IL VOLLEY QUANDO CAZZO LE VEDO SONO 40 MINUTI CHE NON SI VEDE UN CAZZO QUESTA È MANCANZA DI RISPETTO PER CHI STA SVEGLIO #Tokyo2020 -