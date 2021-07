Volley, orgoglio Italia! Gli azzurri piegano 3-2 il Canada in rimonta! Prima vittoria alle Olimpiadi (Di sabato 24 luglio 2021) L’Italia rischia di finire nel baratro, poi si rialza, suda, soffre, trema. E alla fine vince. La Nazionale di Volley maschile esordisce con una vittoria alle Olimpiadi di Tokyo 2021, sconfiggendo il Canada con un tiratissimo 3-2 (26-28; 18-25; 25-21; 25-18; 15-11) e iniziando la propria rassegna a cinque cerchi con un successo determinante in ottica classifica generale. Gli azzurri portano a casa due punti determinanti in un girone che comprende anche la Polonia (Campione del Mondo), l’ostico Iran, le più abbordabili Giappone e Venezuela: si qualificano ai quarti di finale le prime ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) L’Italia rischia di finire nel baratro, poi si rialza, suda, soffre, trema. E alla fine vince. La Nazionale dimaschile esordisce con unadi Tokyo 2021, sconfiggendo ilcon un tiratissimo 3-2 (26-28; 18-25; 25-21; 25-18; 15-11) e iniziando la propria rassegna a cinque cerchi con un successo determinante in ottica classifica generale. Gliportano a casa due punti determinanti in un girone che comprende anche la Polonia (Campione del Mondo), l’ostico Iran, le più abbordabili Giappone e Venezuela: si qualificano ai quarti di finale le prime ...

