Volley | l’Italia di giovani | debuttanti e panchina Le sostituzioni e il coraggio di Blengini | rimonta alle Olimpiadi

l'Italia ha sconfitto il Canada al tie-break, rimontando da 0-2 e 9-12, al debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Un successo soffertissimo, arrivato dopo due ore di autentica battaglia, risalendo la china quando il baratro era davvero a un passo. La Nazionale di Volley maschile ha avuto una perentoria reazione contro gli ostici nordamericani, rimboccandosi le maniche e portando a casa il risultato con estrema difficoltà. Il sigillo al tie-break è arrivato grazie a un paio di arguzie tecniche del CT Chicco Blengini, il quale non ha avuto remore nel togliere il capitano Ivan Zaytsev ...

