Volley | il girone dell’Italia è un rebus! La Polonia perde con l’Iran | come cambia la classifica? Scontro diretto cruciale

(Di sabato 24 luglio 2021) L’Italia ha sudato le tanto nominate sette camicie per sconfiggere il Canada all’esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La Nazionale dimaschile si è trovata sotto per 0-2 e 9-12, ma è riuscita a tirare fuori gli artigli e a piazzare il ribaltone da urlo. Grinta e cuore per i ragazzi del CT Chicco Blengini, capaci di portare a casa una vittoria determinante per le sorti della Pool A. A maggior ragione considerando quello che è successo nel tardo pomeriggio: laè stata sconfitta a sorpresa dalal tie-break! I persiani si sono imposi per 3-2 (18-25; 25-22; 25-22; 22-25; 23-21) dopo 154 minuti di autentica battaglia e ...

Nella pallavolo maschile inizia male l'avventura della Polonia, due volte campione del mondo in carica, sconfitta dall'Iran per 23-21 al tie-break. Sempre nel Gruppo A ha rischiato grosso l'Italia che ...