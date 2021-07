Voghera, un testimone accusa l'assessore leghista "Ha preso la mira e ha sparato a Youns a sangue freddo" (Di sabato 24 luglio 2021) Un testimone rischia di inchiodare Massimo Adriatici, l'assessore leghista del Comune di Voghera accusato di aver ucciso il 39enne marocchino senza fissa dimora Youns El Boussetaoui. Secondo Repubblica, infatti, c'è un teste oculare di quanto accaduto a Voghera: "Ho visto un signore italiano che stava parlando al telefono, Youns lo ha spinto e l’italiano è caduto in terra sulla schiena. A quel punto, mentre era sdraiato, ha estratto la pistola dal fianco e gli ha sparato un colpo a sangue freddo. Dopo ... Leggi su affaritaliani (Di sabato 24 luglio 2021) Unrischia di inchiodare Massimo Adriatici, l'del Comune dito di aver ucciso il 39enne marocchino senza fissa dimoraEl Boussetaoui. Secondo Repubblica, infatti, c'è un teste oculare di quanto accaduto a: "Ho visto un signore italiano che stava parlando al telefono,lo ha spinto e l’italiano è caduto in terra sulla schiena. A quel punto, mentre era sdraiato, ha estratto la pistola dal fianco e gli haun colpo a. Dopo ...

