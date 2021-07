Voghera, l'assessore resta ai domiciliari. Corteo anti-Lega, la provocazione della sinistra (Di sabato 24 luglio 2021) Il gip di Pavia ha convalidato l'arresto dell'assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera Massimo Adriatici confermando, per l'uomo politico, gli arresti domiciliari. Adriatici è accusato di eccesso colposo di legittima difesa per l'uccisione di Youns El Boussetaoui, avvenuta con un colpo di pistola in piazza. "Se a Voghera quel signore che purtroppo è morto fosse stato espulso dopo i reati che aveva commesso, come avrebbe dovuto essere espulso, oggi piangeremmo una vittima di meno", ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini. Massimo Adriatici è "una persona ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Il gip di Pavia ha convalidato l'arresto dell'alla Sicurezza del Comune diMassimo Adriatici confermando, per l'uomo politico, gli arresti. Adriatici è accusato di eccesso colposo di legittima difesa per l'uccisione di Youns El Boussetaoui, avvenuta con un colpo di pistola in piazza. "Se aquel signore che purtroppo è morto fosse stato espulso dopo i reati che aveva commesso, come avrebbe dovuto essere espulso, oggi piangeremmo una vittima di meno", ha detto il segretarioMatteo Salvini. Massimo Adriatici è "una persona ...

