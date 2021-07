Vite al limite…e poi su Real Time: stasera la storia di June McCamey (Di sabato 24 luglio 2021) Il giorno 20 giugno 2016 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quinta puntata della stagione 4 di Vite al limite con protagonista June McCamey. Il dottor Nowsaradan questa volta si è trovato di fronte al caso di una donna che ha dovuto affrontare enormi stress psichici tra cui la perdita del figlio 17enne. Ma la sua perdita di peso è stata sconvolgente. Vite al limite – June McCamey June, la protagonista, ha 43 anni, vive a Houston nello stato del Texas, e all’inizio del suo percorso pesa 268 kg. ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 24 luglio 2021) Il giorno 20 giugno 2016 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quinta puntata della stagione 4 dial limite con protagonista. Il dottor Nowsaradan questa volta si è trovato di fronte al caso di una donna che ha dovuto affrontare enormi stress psichici tra cui la perdita del figlio 17enne. Ma la sua perdita di peso è stata sconvolgente.al limite –, la protagonista, ha 43 anni, vive a Houston nello stato del Texas, e all’inizio del suo percorso pesa 268 kg. ...

Advertising

zazoomblog : Vite al Limite Cristina perde 250 kg e diventa modella: oggi è uno schianto FOTO - #Limite #Cristina #perde… - MIROHYUNIE : tw // weight , diet , fatshaming (??) ho mangiato un gelato e mio padre ha iniziato a dire che non avrei dovuto ce… - iu00216978 : @realtimetvit @discoveryplusIT Bene sono contento per la serata basta che riduciate o eliminiate vite al limite per… - WowNotizie : Ricordate le gemelle Kandi e Brandi Dreier di Vite al limite? La loro vita oggi è totalmente cambiata in meglio - Bmasiac : @KateFont73 Per gli uomini è lo stesso: oltre la XL il nulla e spesso veste microscopico, dipende dal brand, e se… -

Ultime Notizie dalla rete : Vite limite…e BMW F850GS vs Honda Africa Twin vs Triumph Tiger 800 XCa: COMPARATIVA MAXIENDURO 1000 La Stampa