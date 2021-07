Visite specialistiche docenti (di ruolo e supplenti): quali permessi o assenze (Di sabato 24 luglio 2021) L’art. 55-septies, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato dall’art. 4, comma 16-bis, D.L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevede un regime speciale rispetto a quello ordinario, nel caso in cui l’assenza per malattia sia dovuta a: Visite; Terapie; Prestazioni specialistiche; Esami diagnostici. Nota MIUR del L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 24 luglio 2021) L’art. 55-septies, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato dall’art. 4, comma 16-bis, D.L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevede un regime speciale rispetto a quello ordinario, nel caso in cui l’assenza per malattia sia dovuta a:; Terapie; Prestazioni; Esami diagnostici. Nota MIUR del L'articolo .

