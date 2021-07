“Virus” reportage | inchiesta teatrale | le pandemie nella storia

(Di sabato 24 luglio 2021) Ladell’uomo è stata caratterizzata nel tempo da decine di epidemie e. Ma conosciamo davvero il significato di questi termini? Con lo scopo di fare chiarezza arriva lo spettacolo “”. Maggiormente focalizzato sulleche hanno colpito il pianeta nel terzo millennio dal 1999 ad oggi, unredatto dall’autore e attore David Gramiccioli. “, una ricostruzione minuziosa dei vari passaggi con prove documentate. “” ilLa tappa romana di questo tour, che viaggia in giro per ...

Advertising

ilmetropolitan : #Roma Spettacolo. Le #Pandemie nella storia. Arriva “#Virus”, uno spettacolo #reportage - - zazoomblog : Le Pandemie nella storia. Arriva “Virus” uno spettacolo reportage - #Pandemie #nella #storia. #Arriva - AlatiGiulio : @petunianelsole Gli intoccabili con stipendi sicuri dopo aver scritto cazzate sul virus per un anno fanno reportage dai luoghi di vacanza… - UnicaRadio : Filippo Kalomenidis presenta il libro “La direzione è storta” Un reportage lirico sul COVID e i virus del potere.… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus reportage

RomaDailyNews

... in seno alla comunità internazionale ci sono sempre piùrelativi a casi di Covid - 19 ... Ciò sta a indicare, ancora una volta, che il tracciamento dell'origine delè un problema ...Cosa significa esattamente Pandemia? Quali quelle più importanti nella storia? Arriva lo spettacolo "", unrealizzato attraverso una ricostruzione minuziosa dei vari passaggi con prove documentate. Roma 24 luglio ore 21 " via Prato della Corte snc ""Virus"reportage, inchiesta teatrale, ideata e condotta da David Gramiccioli, con lo scopo di fare chiarezza sulle pandemia del terzo millennio.Reportage da Formentera, l’isola che se ne frega del Covid: “Altro che Green pass, qui assembramenti e zero controlli” Formentera ai tempi del colera ricorda un po' la Roma ...