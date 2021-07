Violento incendio nella villa di Beyonce a New Orleans: nessun ferito (Di sabato 24 luglio 2021) La villa di Beyonce a New Orleans è andata in fiamme lo scorso mercoledì. Trattandosi di una dimora storica della città, sarebbe potuto essere uno scenario da incubo, ma fortunatamente non sono stati riportati feriti. La casa della cantante ha subito, però, gravi danni e non si conosce ancora la causa che abbia determinato l’incendio. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 24 luglio 2021) Ladia Newè andata in fiamme lo scorso mercoledì. Trattandosi di una dimora storica della città, sarebbe potuto essere uno scenario da incubo, ma fortunatamente non sono stati riportati feriti. La casa della cantante ha subito, però, gravi danni e non si conosce ancora la causa che abbia determinato l’. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : Violento incendio Battipaglia. Fiamme in un capannone di sartoria industriale Un violento incendio questa notte ha devastato l'azienda Cantalupo, a Battipaglia in via Bosco II, nella zona industriale. Le squadre dei vigili del fuoco hanno impiegato alcune ore per domare le fiamme ...

Battipaglia: in fiamme la storica ditta 'Cantalupo' nel cuore della notte sulla zona industriale Non si sa precisamente cosa abbia scatenato l'incendio così violento, da dove questo quindi sia partito. Nel cuore della notte sono giunti per domare le fiamme i vigili del fuoco affiancati nelle ...

Incendio a Servigliano: distrutto calzaturificio il Resto del Carlino Violento incendio nella villa di Beyonce a New Orleans: nessun ferito In fiamme la dimora storica di Beyonce a New Orleans. Necessario l'intervento di 22 agenti dei vigili del fuoco, nessun ferito.

Incendio nella notte, calzaturificio distrutto Macchinari e materiali da lavoro completamente in fumo alla fabbrica Dueggi. In corso accertamenti: non si esclude il dolo ...

