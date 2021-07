Vince Dell' Aquila Il taekwondo regala il primo oro all' Italia a Tokyo 2020 

(Di sabato 24 luglio 2021) AGI - Vitoha conquistato la medaglia d'oro nelnella categoria sotto i 58 kg a2020. In finale ha battuto il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi per 16-12. Decisivi gli attacchi sul finale di gara che hanno ribaltato il parziale, per buona parte favorevole al rivale, e completata una faticosa rimonta. Si tratta deloro conquistato dall'alle Olimpiadi di

AGI - Vito'Aquila ha conquistato la medaglia d'oro nel taekwondo nella categoria sotto i 58 kg a Tokyo 2020. In finale ha battuto il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi per 16 - 12. Decisivi gli attacchi sul ...15.15 Tokyo2020: taekwondo, oro'Aquila Vito'Aquila è la prima medaglia d'oro per l'Italia a Tokyo2020. Il salentinoil torneo di taekwondo, cat. - 58kg, superando in finale 16 - 12 il tunisino Jendoubi in un match teso e in ..."Il secondo posto è meglio di terzo, peccato perché sono ancora arrabbiato. Deve ancora passarmi l'incazzatura per la sconfitta ma se mi avessero detto ieri che avrei preso l'argento avrei firmato. Ma ...Tokyo, 24 lug. - Il primo oro olimpico dell'Italia a Tokyo ha solo venti anni ma una storia sportiva già importante che lo ha visto conquistare un bronzo mondia ...