Vina Roma, tutto fatto: domani il terzino nella Capitale (Di sabato 24 luglio 2021) La Roma domani accoglierà Matias Vina: i giallorossi hanno individuato il sostituto di Leonardo Spinazzola. domani sbarca nella Capitale La Roma ha chiuso il colpo Matias Vina. Dopo il gravissimo infortunio di Leonardo Spinazzola ad Euro 2020 – col terzino tra i migliori in assoluto nel torneo – i giallorossi hanno scelto il suo sostituto. Come riporta il Corriere dello Sport, affare fatto: domani il terzino uruguaiano dovrebbe arrivare in città per poi completare l'iter delle visite ...

