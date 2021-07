Vina alla Roma: siamo seri, era già tutto fatto (Di domenica 25 luglio 2021) Clamore, sensazionalismo per nulla: un modo per giustificare il ritardo. Matias Vina dal Palmeiras alla Roma era già tutto fatto da giorni, non soltanto da quando Gianluigi Longari su Sportitalia aveva dato l’anteprima (era il 15 luglio) poi rafforzata dai racconti successivi: un solo nome per raccogliere l’eredità di Spinazzola (almeno fino a dicembre), piuttosto che i 15 candidati (15 ma non Vina) da parte di chi poi ha voluto creare pathos. Per quale motivi, poi? Forse per attribuirsene la paternità dopo averla bucata? siamo seri, era ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 luglio 2021) Clamore, sensazionalismo per nulla: un modo per giustificare il ritardo. Matiasdal Palmeirasera giàda giorni, non soltanto da quando Gianluigi Longari su Sportitalia aveva dato l’anteprima (era il 15 luglio) poi rafforzata dai racconti successivi: un solo nome per raccogliere l’eredità di Spinazzola (almeno fino a dicembre), piuttosto che i 15 candidati (15 ma non) da parte di chi poi ha voluto creare pathos. Per quale motivi, poi? Forse per attribuirsene la paternità dopo averla bucata?, era ...

