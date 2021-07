VIDEO Vito Dell’Aquila: Inno di Mameli e premiazione del campione olimpico (Di sabato 24 luglio 2021) Arriva dal Makuhari Messe la prima medaglia d’oro dell’Italia. La vince Vito Dell’Aquila, ed è il taekwondo che si pone in cima ai pensieri tricolori in questo 24 luglio nipponico, che d’incanto si tinge d’azzurro. Da Mesagne a Mesagne, in un filo rosso che lo lega a Carlo Molfetta e alle emozioni di Londra. L’Italia può festeggiare quasi a fine giornata il suo momento più bello, con una vittoria arrivata nel finale sul tunisino Mohamed Khalil Jendoubi al termine di una lotta complessa, sofferta e che ha visto Dell’Aquila prevalere in rimonta. L’Inno di Mameli, il Canto degli Italiani, riprende finalmente ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Arriva dal Makuhari Messe la prima medaglia d’oro dell’Italia. La vince, ed è il taekwondo che si pone in cima ai pensieri tricolori in questo 24 luglio nipponico, che d’incanto si tinge d’azzurro. Da Mesagne a Mesagne, in un filo rosso che lo lega a Carlo Molfetta e alle emozioni di Londra. L’Italia può festeggiare quasi a fine giornata il suo momento più bello, con una vittoria arrivata nel finale sul tunisino Mohamed Khalil Jendoubi al termine di una lotta complessa, sofferta e che ha vistoprevalere in rimonta. L’di, il Canto degli Italiani, riprende finalmente ...

