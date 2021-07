VIDEO Vito Dell’Aquila campione olimpico taekwondo: rivivi la finale del trionfo (Di sabato 24 luglio 2021) La prima medaglia d’oro italiana alle Olimpiadi di Tokyo porta la firma di Vito Dell’Aquila. L’azzurro, classe 2000, in una finale palpitante del torneo di taekwondo, categoria -58 kg, è riuscito a superare il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi al termine di uno scontro tiratissimo. Sotto 8-10 nel terzo e ultimo round, il nativo di Mesagne – paese dal quale proviene anche un certo Carlo Molfetta (anch’egli oro nel taekwondo ai Giochi di Londra 2012) – fiuta il momento buono e piazza le zampante vincenti prima pareggiando i conti sul 10-10 e poi, nei secondi finali, trovando quelle combinazioni di calci che ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) La prima medaglia d’oro italiana alle Olimpiadi di Tokyo porta la firma di. L’azzurro, classe 2000, in unapalpitante del torneo di, categoria -58 kg, è riuscito a superare il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi al termine di uno scontro tiratissimo. Sotto 8-10 nel terzo e ultimo round, il nativo di Mesagne – paese dal quale proviene anche un certo Carlo Molfetta (anch’egli oro nelai Giochi di Londra 2012) – fiuta il momento buono e piazza le zampante vincenti prima pareggiando i conti sul 10-10 e poi, nei secondi finali, trovando quelle combinazioni di calci che ...

