VIDEO Sonego-Daniel, Olimpiadi tennis: gli highlights e la sintesi della bella vittoria dell'azzurro (Di sabato 24 luglio 2021) vittoria al cardiopalma quella conquistata al primo turno del torneo Olimpico di tennis da parte di Lorenzo Sonego. A Tokyo 2020 l'Italia può ancora contare sul guerriero torinese, che al secondo turno sfiderà il georgiano Nikoloz Basilashvili. Tornando al match odierno Sonego ha dovuto annullare con una gran prima di servizio un match point al padrone di casa Taro Daniel, capace di aggiudicarsi il primo parziale e forzare l'azzurro a 2 tiebreak (CLICCA QUI PER CONSULTARE LA CRONACA). Come sempre, quando l'incontro vira sulla lotta di nervi, Sonego non si tira indietro, anzi. Oltre 3 ore ...

