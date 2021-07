VIDEO Roma, Rui Patricio si presenta: “Orgoglioso di indossare questa maglia” (Di sabato 24 luglio 2021) Le prime parole da neo estremo difensore della Roma nel corso della conferenza stampa di presentazione Leggi su mediagol (Di sabato 24 luglio 2021) Le prime parole da neo estremo difensore dellanel corso della conferenza stampa dizione

Advertising

Mov5Stelle : Voi siete in grado di raccontare quello che abbiamo fatto in questi anni per Roma. Tutte le info qui… - virginiaraggi : Entro la fine del prossimo anno, 50 mila pratiche di condono edilizio saranno completamente digitalizzate. Questa è… - GDF : #GDF #Roma sequestra oltre 5,8 milioni di euro alla società che aveva fornito alla #ProtezioneCivile 6,6 milioni di… - marcelloseva : RT @architettiroma: #SpamRoma2021 'Esplorare le potenzialità di riuso e trasformazione degli edifici esistenti'. Le riflessioni di Kristina… - EmergenzaH24 : RT @GDF: #GDF #Roma sequestra oltre 5,8 milioni di euro alla società che aveva fornito alla #ProtezioneCivile 6,6 milioni di #mascherine “g… -