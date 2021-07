VIDEO Roma, ecco Rui Patricio: “Che bello ritrovare Mourinho. Qui voglio vincere” (Di sabato 24 luglio 2021) Le parole del neo estremo difensore giallorosso, voglioso di difendere i pali di un club che vuole portare con la sua esperienza e le sue capacità alla vittoria di un trofeo Leggi su mediagol (Di sabato 24 luglio 2021) Le parole del neo estremo difensore giallorosso,so di difendere i pali di un club che vuole portare con la sua esperienza e le sue capacità alla vittoria di un trofeo

Advertising

Mov5Stelle : Voi siete in grado di raccontare quello che abbiamo fatto in questi anni per Roma. Tutte le info qui… - virginiaraggi : Entro la fine del prossimo anno, 50 mila pratiche di condono edilizio saranno completamente digitalizzate. Questa è… - GDF : #GDF #Roma sequestra oltre 5,8 milioni di euro alla società che aveva fornito alla #ProtezioneCivile 6,6 milioni di… - Mediagol : VIDEO Roma, ecco Rui Patricio: “Che bello ritrovare Mourinho. Qui voglio vincere” - ski12665 : RT @FabrizioDelpret: #Calenda, onnipresente candidato a sindaco della Capitale, guida allegramente senza cintura mentre si riprende in vide… -