VIDEO | Olimpiadi Tokyo | la prima medaglia d’oro

(Di sabato 24 luglio 2021) Primi verdetti ai Giochi Olimpici di2020 durante la finale della carabina ad aria compressa 10 metri femminile. La cinese cinese Yang Qian è salita sul gradino più alto del podio con il nuovoto olimpico di 251.8.d’argento per Anastasiia Galashina (Comitato Olimpico Russo) davanti alla svizzera Nina Christen, rispettivamente con 251.1 e 230.6. Chiude la Top4 la danese Jeanette Hegg Duestad che non è riuscita a far meglio di 209.3. Non ci sono state italiane nella Top5 in quella che è stata lafinale delledi2020. Nella giornata odierna anche gli ...