VIDEO Olimpiadi Tokyo | gli highlights di oggi 25 luglio | l’Italia vince 2 medaglie

(Di sabato 24 luglio 2021) Ledi2021 si sono aperta in maniera splendida per. Vito Dell’Aquila ha conquistato la medaglia d’oro nel taekwondo (categoria 58 kg), mentre Luigi Samele si è messo al collo l’argento nella sciabola (specialità della scherma).di volley maschile ha sconfitto il Canada rimontando dallo 0-2 e 9-12, 1 vittoria e 1 sconfitta per le azzurre del basket 3×3, ha perso invece la Nazionale di softball. Purtroppo eliminazioni precoci nel judo e nella spada femminile, Irma Testa ha esordito con un successo nella boxe. Di seguito il meglio della giornata diper ...

Vito Dell'Aquila conquista la medaglia d'oro contro il tunisino Jendoubi nella categoria - 58 chili. Guarda le immagini della premiazione. E guarda ogni imperdibile momento dei Giochi Olimpici Tokyo ...... che pure si è assicurata appena 200 ore di trasmissione in chiaro e in tempo reale : non vi sarà però la streamingofferto gratuitamente da Raiplay.TOKYO 2020: GLI ORARI DI OGGI ...Tokyo, 24 lug. (askanews) - "Un po' di amarezza per il risultato finale", ma soddisfazione per "aver onorato la maglia azzurra, che è la ...Le Olimpiadi di Tokyo 2021 si sono aperta in maniera splendida per l'Italia. Vito Dell'Aquila ha conquistato la medaglia d'oro nel taekwondo (categoria 58 kg), mentre Luigi Samele si è messo al collo ...