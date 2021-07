VIDEO Inter, rebus Vidal: intanto il cileno si scatena con la moto d’acqua (Di sabato 24 luglio 2021) Vacanze e relax per Arturo Vidal, in attesa di presentarsi nel ritiro nerazzurro. E il futuro resta tutto da definire Leggi su mediagol (Di sabato 24 luglio 2021) Vacanze e relax per Arturo, in attesa di presentarsi nel ritiro nerazzurro. E il futuro resta tutto da definire

Advertising

Inter_TV : ? | MISTER ??? Belle le vacanze, ma quando ami il calcio come mister @Chivu_Official ti manca proprio tutto ?? ?? ???… - Inter_TV : ?? | ONE MAN SHOW ?? Appuntamento alle 21 con il nostro speciale #InterPreSeason ??? ?? Stasera potete trovare l'inter… - Inter_Women : ??? | INTERVISTA Le prime parole in nerazzurro di Macarena Portales ????? - sportli26181512 : Inter: Vidal scatenato con la moto d'acqua VIDEO: Il centrocampista cileno dell'Inter, Arturo Vidal scatenato...… - Mediagol : VIDEO Inter, rebus Vidal: intanto il cileno si scatena con la moto d’acqua -