VIDEO / Diletta Leotta si dà al Sup e porta a spasso il suo cagnolino sull’acqua (Di sabato 24 luglio 2021) Lo considerano lo sport dell'estate: lo Stand Up Paddle consiste nel rimanere in piedi su una tavola da surf larga e ci sposta sull'acqua con l'aiuto di una pagaia. Anche la conduttrice di Dazn dimostra di cavarsela Leggi su golssip (Di sabato 24 luglio 2021) Lo considerano lo sport dell'estate: lo Stand Up Paddle consiste nel rimanere in piedi su una tavola da surf larga e ci sposta sull'acqua con l'aiuto di una pagaia. Anche la conduttrice di Dazn dimostra di cavarsela

Advertising

MartaMa00394756 : RT @CanettaNews: Diletta & Brandino ?????? - CanettaNews : Diletta & Brandino ?????? - 1994BizzleJ : @Cinzy08_ E ma ora c’è dall’ultimo video di diletta hanno costa tanto che non ha la cavigliera comprata in Turchia,… - chiara_sciva : RT @rosforcan: IG story #DilettaLeotta Diletta da il Buongiorno con Brandino ???? il nostro cucciolo Buenos Dias ???? ?? Buon Sabato a tut… - Sabish68380367 : RT @Olympia0303: @LenkaWeaver non e il video Diletta prima stava con le amiche e va bene . da una settimana non sappiamo dove sta probabil… -