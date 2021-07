VIDEO | Conoscete la storia della papera di Spalletti? (Di sabato 24 luglio 2021) Luciano Spalletti tempo fa mostrò in un VIDEO la sua paperina Biancaneve. Nel corso dell'ultimo allenamento sul campo di Carciato, alcuni tifosi gli hanno chiesto novità in merito. #Spalletti #napoli #biancaneve Leggi su spazionapoli (Di sabato 24 luglio 2021) Lucianotempo fa mostrò in unla sua paperina Biancaneve. Nel corso dell'ultimo allenamento sul campo di Carciato, alcuni tifosi gli hanno chiesto novità in merito. ##napoli #biancaneve

Advertising

blueandkoo : non la gente nei qrts dicendo che se la tira solo per aver detto questo, non conoscete per niente lali e si vede, b… - tommoxmoood : io quando: moots vediamo se mi conoscete bene - giadaraineri1 : RT @bbeenedetta: Il mood lo conoscete #amemici20 #videomalibu - taexvier : lo conoscete dio - fainformazione : VIDEO - Salame di Cioccolato e Cocco - Ricetta Facile - Tutto a Freddo 'Conoscete il dolce salame di cioccolato? Q… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Conoscete Laura Pausini avrà un film dedicato alla sua immensa carriera ed alla sua vita privata: in arrivo su Prime ...di Endemol Shine Italy e dovrebbe essere disponibile per gli abbonati di Amazon Prime Video a ...davvero molto difficile perché sto lavorando a questo progetto da Febbraio 2020!! Voi che mi conoscete ...

"Ritorno da voi...Si ricomincia", Laura Pausini diventa attrice: tutte le curiosità sul suo film ... Laura Pausini , ha annunciato la realizzazione del suo primo film per Prime Video , in uscita nel ...molto difficile perché sto lavorando a questo progetto da Febbraio 2020!! Voi che mi conoscete ...

La Roma compie 94 anni: VIDEO la Curva Sud a Piazza del Popolo Corriere dello Sport ...di Endemol Shine Italy e dovrebbe essere disponibile per gli abbonati di Amazon Primea ...davvero molto difficile perché sto lavorando a questo progetto da Febbraio 2020!! Voi che mi...... Laura Pausini , ha annunciato la realizzazione del suo primo film per Prime, in uscita nel ...molto difficile perché sto lavorando a questo progetto da Febbraio 2020!! Voi che mi...