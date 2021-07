VIDEO Ciclismo | la vittoria di Richard Carapaz | il trionfo dell’Ecuador | battuti Van Aert e Pogacar

(Di sabato 24 luglio 2021)ha regalato uno stupendo e insperato oro al suo Ecuador nella prova in linea disu strada dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021. L’ecuadoriano ha attaccato insieme allo statunitense Brandon McNulty e, successivamente, si è levato di ruota il giovane corridore della UAE Team Emirates e si è involato, tutto solo, verso il traguardo. L’ecuadoriano ha preceduto di ben 1’07” i primi inseguitori. La medaglia d’argento è andata a un generosissimo Wout Van, il quale ha preceduto in volata un altrettanto strepitoso Tadej. Il belga e lo sloveno, nei chilometri precedenti, si erano ...

Richard Carapaz ha regalato uno stupendo e insperato oro al suo Ecuador nella prova in linea di ciclismo su strada dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021. L'ecuadoriano ha attaccato insieme allo statuniten ...Wout Van Aert ha sfornato una prestazione incredibile nell'odierna prova in linea delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il fuoriclasse fiammingo, però, ha dovuto alzare bandiera bianca davanti a un ecceziona ...