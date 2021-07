VIDEO Basket 3×3, Olimpiadi Tokyo: higlights Italia contro Mongolia e Francia. Le azzurre sorridono a metà (Di sabato 24 luglio 2021) L’Italia del Basket 3×3 ha fatto il suo esordio alle Olimpiadi di Tokyo con una vittoria e una sconfitta. Le azzurre di coach Andrea Capobianco, dopo aver superato la Mongolia di misura (15-14), hanno perso con la Francia per 16-19 nella partita serale. Complicato l’impatto con il campo nel primo confronto, in cui c’è stata tanta difesa e le azzurre mai sono riuscite davvero a staccarsi. Molto diverso il secondo confronto, dove si è vista un’Italia vigorosa, in cui sembravano più oliati diversi meccanismi, ma questo non è bastato per ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) L’del3×3 ha fatto il suo esordio alledicon una vittoria e una sconfitta. Ledi coach Andrea Capobianco, dopo aver superato ladi misura (15-14), hanno perso con laper 16-19 nella partita serale. Complicato l’impatto con il campo nel primo confronto, in cui c’è stata tanta difesa e lemai sono riuscite davvero a staccarsi. Molto diverso il secondo confronto, dove si è vista un’vigorosa, in cui sembravano più oliati diversi meccanismi, ma questo non è bastato per ...

rosestobecky : RT @gelyldu: No vabbé, Tancredi really said stream balla alla luna x nazionale di basket - OA_Sport : #Tokyo2020 #3x3 Il meglio delle due partite di oggi dell'Italia nel 3x3, dal successo con la Mongolia alla sconfitt… - ssonofalsa : RT @gelyldu: No vabbé, Tancredi really said stream balla alla luna x nazionale di basket - gelyldu : No vabbé, Tancredi really said stream balla alla luna x nazionale di basket - darveynation : tparola baciato dal sole mentre gioca a basket (????) amiamo vederlo -