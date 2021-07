Vicenda pini | Altrabenevento | “E’ con i ricorsi che l’amministrazione Mastella collabora con la magistratura?”

(Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiContinua a far discutere la. Dopo il sequestro deciso dalla, l’assessore all’Ambiente Giorgione ha annunciato un ricorso del Comune ritenendo “irregolare il provvedimento”. Una presa di posizione stigmatizzata dalla presidente diSandra Sandrucci. Che dichiara: “Su richiesta della Procura della Repubblica il GIP del Tribunale di Benevento ha sequestrato 352di viale Atlantici e Pacevecchia per evitare che il Comune possa tagliarli per presunti pericoli alla pubblica e privata incolumità dichiarata con perizie che i magistrati ...

Laa Benevento assume connotati di vero e propri scontro politico. L'indagine della Magistratura pone all'attenzione un problema che in campagna elettorale diventa centrale alla citta'. Ieri ...... attentissimi nell'evitarsi a: l'Ogaden "scotta" più del sole. Una lunga serie di ... Le baracche tra inon ricordano forse le casette portoghesi affondate nella giungla a Goa? E il bar ...Roma - "La Regione Lazio ha messo a disposizione di Roma 8 milioni di euro per realizzare impianti per i rifiuti. Questi soldi che scadono nel 2022 ma ...“Servendosi di uno dei suoi tanti ventriloqui, Mastella ha replicato alle considerazioni da me rese alla stampa nella mattinata di ieri riguardo alla vicenda dell’ex caserma Pepicelli. Lo ha fatto, co ...