Vaticano, bilancio della Santa Sede: nell’anno della pandemia il deficit è salito a 66,3 milioni di euro. Richiesti tagli ai dicasteri (Di sabato 24 luglio 2021) Anche per il Vaticano è stato un anno difficile che ha richiesto ai dicasteri di ridurre le spese. Un anno in cui si è attinto in misura minore rispetto al passato dall’Obolo di San Pietro per sostenere il servizio dei dicasteri per la missione del Papa, ma si sono aiutate maggiormente le Chiese nei Paesi più colpiti dalla pandemia. È quanto emerge dal bilancio consolidato della Santa Sede, che padre Juan Antonio Guerrero Alves, prefetto della Segreteria per l’Economia ha presentato in mattinata. “Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Anche per ilè stato un anno difficile che ha richiesto aidi ridurre le spese. Un anno in cui si è attinto in misura minore rispetto al passato dall’Obolo di San Pietro per sostenere il servizio deiper la missione del Papa, ma si sono aiutate maggiormente le Chiese nei Paesi più colpiti dalla. È quanto emerge dalconsolidato, che padre Juan Antonio Guerrero Alves, prefettoSegreteria per l’Economia ha presentato in mattinata. “Il ...

