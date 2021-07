Vasto rogo nell'Oristanese, evacuate case a Santu Lussurgiu (Di sabato 24 luglio 2021) nella giornata da bollino rosso per la Sardegna, il fronte dell'incendio scoppiato nel pomeriggio sul Montiferru, nell'Oristanese, si è avvicinato pericolosamente alle abitazioni di Santu Lussurgiu. ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 luglio 2021)a giornata da bollino rosso per la Sardegna, il fronte dell'incendio scoppiato nel pomeriggio sul Montiferru,, si è avvicinato pericolosamente alle abitazioni di. ...

Vasto rogo sul Monte Pisano labisce le case SAN GIULIANO TERME: Le fiamme si sono propagate nel pomeriggio sul Monte Pisano, non lontano dall'abitato di Asciano. Vigili del fuoco e volontari al lavoro ...

