Vasco per la legalizzazione della cannabis insieme a Naike Rivelli e Ornella Muti | l’appello

Il sostegno di Vasco per la legalizzazione della cannabis arriva dopo l'appello di Naike Rivelli. La figlia di Ornella Muti, insieme alla madre, si è recata a Novoli, in Salento, per visitare il Salento Hemp Shop, in cui si coltiva la canapa legale. Naike ha lanciato la campagna di sensibilizzazione qualche giorno fa mostrandosi senza veli tra le foglie di marijuana e ha annunciato che è in corso un progetto, l'associazione Ornella Muti Hemp Club, con la mission di ...

MESSINA CELEBRA VASCO ROSSI - Al Festival delle Stelle i 'Collettivo Kom' ... lunedì 26 luglio al BlueSky una serata dedicata a Vasco Rossi, che proprio a Messina è stato più ... pronto a suonare la sua amata chitarra per un concerto unplugged in cui canterà suoi brani, tra ...

Vasco Rossi torna sull'appello di Naike Rivelli per la legalizzazione della cannabis Rockol.it Regini riparte dalla Reggina: «Voglio lasciarmi alle spalle gli ultimi anni» Vasco Regini riparte dalla Reggina: le dichiarazioni dell’ex difensore della Sampdoria in vista della prossima stagione di Serie B Vasco Regini riparte dalla Reggina. L’ex difensore della Sampdoria ha ...

