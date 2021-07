Vaccino, Salvini “Libertà di scelta, Draghi? Sono rimasto male” (Di sabato 24 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sul green pass “resto contrario, Sono contento che non sia passato il cosiddetto modello francese che sarebbe stato molto più restrittivo. Abbiamo cercato di limitare i danni che sarebbero derivati nel caso di applicazione estensiva. Avremmo tolto i diritti civili a 30 milioni di persone. Vedremo fra 15 giorni”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il leader della Lega Matteo Salvini. “Il presidente ha fatto questa scelta d’intesa con Speranza. Noi avremmo agito diversamente. A differenza dei 5 Stelle che minacciano e poi non fanno nulla, noi se abbiamo qualcosa da dire lo diciamo a voce alta ma non mettiamo a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sul green pass “resto contrario,contento che non sia passato il cosiddetto modello francese che sarebbe stato molto più restrittivo. Abbiamo cercato di limitare i danni che sarebbero derivati nel caso di applicazione estensiva. Avremmo tolto i diritti civili a 30 milioni di persone. Vedremo fra 15 giorni”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il leader della Lega Matteo. “Il presidente ha fatto questad’intesa con Speranza. Noi avremmo agito diversamente. A differenza dei 5 Stelle che minacciano e poi non fanno nulla, noi se abbiamo qualcosa da dire lo diciamo a voce alta ma non mettiamo a ...

AzzolinaLucia : “Green pass? Non scherziamo” “Vaccino sotto i 40 anni? Mai” “Proroga stato d’emergenza? Non c’è ragione” Salvini d… - meb : Salvini dice NO ai vaccini obbligatori per i professori. Noi diciamo il contrario. Senza vaccini, torna la #DAD ma… - Agenzia_Ansa : Salvini si è vaccinato stamattina a Milano. Il leader della Lega ha pubblicato una foto sui social dopo la somminis… - sassuolino : RT @meb: Salvini dice NO ai vaccini obbligatori per i professori. Noi diciamo il contrario. Senza vaccini, torna la #DAD ma i nostri ragazz… - luigimonfredi : Se si parla alla pancia, poi non aspettatevi che vi risponda il cervello. #Meloni #Salvini #greenpass #vaccino #Covid -