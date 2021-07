Vaccino Covid Lombardia, da lunedì prenotazioni per stranieri senza codice valido (Di sabato 24 luglio 2021) “Dall’inizio della prossima settimana, lunedì 26 luglio, sarà possibile la prenotazione della vaccinazione tramite il call center 800894545 per gli stranieri temporaneamente presenti in Regione Lombardia, sprovvisti di un codice valido (codice fiscale, codice univoco, codice Stp)”. Lo scrive l’assessore al Welfare e vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti in un post su Facebook. Il call center, sottolinea Moratti, “rilascerà a questi cittadini un codice personale che consentirà l’accesso alla prenotazione ... Leggi su italiasera (Di sabato 24 luglio 2021) “Dall’inizio della prossima settimana,26 luglio, sarà possibile la prenotazione della vaccinazione tramite il call center 800894545 per glitemporaneamente presenti in Regione, sprovvisti di unfiscale,univoco,Stp)”. Lo scrive l’assessore al Welfare e vicepresidente di Regione, Letizia Moratti in un post su Facebook. Il call center, sottolinea Moratti, “rilascerà a questi cittadini unpersonale che consentirà l’accesso alla prenotazione ...

borghi_claudio : Pare che ai ministri in cda sia stata messa sotto il naso una tabella terroristica dell'ISS. Ne avevo già parlato.… - LaStampa : “Ho 99 problemi ma il vaccino non è uno di questi”: no vax muore di Covid a 34 anni dopo aver scherzato sui social - LaStampa : Covid, i no vax non sono più del 3%. E la metà degli italiani è favorevole al vaccino obbligatorio - ausburge : RT @ilpresidenthe: Volevo giusto dirvi che mio padre ha lavorato per tutta la “pandemia”. Non è mai stato in smartworking neanche al primo… - CalcioPillole : Il problema dei 'no-vax- tra i calciatori tocca anche la #Lazio di Maurizio #Sarri. Stando a quanto riferito da 'Sp… -