Vaccini | Regione Fvg | in due giorni quasi 12 500 prenotazioni

(Di sabato 24 luglio 2021) "In soli dueleper sottoporsi alla prima dose di vaccino hanno sfiorato quota 12.500 unità: a fine giornata di ieri le richieste si sono assestate a quota 9422, mentre alle 13 di ...

Capitolo: alle 13 sono state somministrate complessivamente 4.774.597 dosi; sul totale, 2. Questi i dati diffusi dalla. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 237.484 (95,7%...Capitolo: alle 13 sono state somministrate complessivamente 4.774.597 dosi; sul totale, 2. 95 nelle ultime 24 ore, dopo i 129 di ieri, secondo i dati giornalieri dellaaggiornati al ...Roma, 24 luglio 2021 - «Oggi su oltre 10mila tamponi nel Lazio (+20) e quasi 23mila antigenici per un totale di quasi 33mila test, si registrano 845 nuovi casi positivi (-9, rispetto agli 854 casi reg ...Green pass? "Sono assolutamente contrario al nuovo decreto Draghi. E ritengo che le parole del presidente del Consiglio sui vaccini siano un atto di vigliaccheria. Se come dice Draghi l'appello a non ...