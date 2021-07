Advertising

stanzaselvaggia : La grande ipocrisia della Lega che fa dire cose di buonsenso sui vaccini ai suoi presidenti di regione (Fedriga, Fo… - FrancescaTGI : RT @RegioneER: #Coronavirus, l'aggiornamento di oggi dall'#EmiliaRomagna: 468 nuovi #positivi su oltre 24mila #tamponi effettuati, l'età me… - clatorrisi : RT @scandura: Covid, a Catania tonfo delle prime dosi. Il commissario Liberti: 'Ci sono medici che sconsigliano i vaccini. ________ #Sicil… - Ansa_Fvg : Vaccini:Regione Fvg, in due giorni quasi 12.500 prenotazioni. Riccardi, ieri sera erano 9.422 unità, alle 13 di ogg… - Iw1prt_Alberto : RT @RegLiguria: VACCINAZIONI ANTI COVID LIGURIA 24 LUGLIO 2021 Vaccini somministrati: 1.619.447 ?? Ciclo completo: 659.864 vaccinati ?? Solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Regione

Il bollettino quotidiano redatto daLiguria segnala un decesso avvenuto il 21 luglio: si ... Capitolo: alle 13 sono state somministrate complessivamente 4.774.597 dosi; sul totale, 2.131.... noto per le sue posizioni critiche sui. Firenze. Manifestazione anche a Firenze contro il ... Dalla folla, radunata davanti al palazzo dellaPiemonte, si è alzato il grido 'Libertà', ..."No Green pass" a Roma. «Non mi farò mai iniettare un siero sperimentale per accontentare una società malata», «No Green Pass, sì ...GENOVA - Oltre 15mila (per la precisione 15989 di cui 12352 nelle ultime tre serate) i vaccinati durante le cinque open night organizzate da Regione Liguria. Si replica dunque anche la prossima settim ...