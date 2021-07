Vaccini, l’Unione europea prepara 200 milioni di dosi per i paesi poveri (Di sabato 24 luglio 2021) La presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, ha annunciato che saranno 200 milioni le dosi di Vaccini anti-Covid che l’Europa condividerà con i paesi a medio e basso reddito. A oggi, Covax ha già esportato 122 milioni di fiale verso un impianto di produzione in Africa. L’Ue condividerà i Vaccini L’annuncio è arrivato ieri, 22 luglio, da parte della presidente Ursula Von der Leyen, le dosi di vaccino che Team Europe (l’insieme di UE, paesi membri e istituzioni comunitarie) porterà ai paesi a medio e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 luglio 2021) La presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen, ha annunciato che saranno 200ledianti-Covid che l’Europa condividerà con ia medio e basso reddito. A oggi, Covax ha già esportato 122di fiale verso un impianto di produzione in Africa. L’Ue condividerà iL’annuncio è arrivato ieri, 22 luglio, da parte della presidente Ursula Von der Leyen, ledi vaccino che Team Europe (l’insieme di UE,membri e istituzioni comunitarie) porterà aia medio e ...

