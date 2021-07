Vaccini, l’appello di Dell’Aquila, prima medaglia d’oro azzurra a Tokyo 2020: “Fatelo tutti” (Di sabato 24 luglio 2021) Vincere non basta per dimostrarsi un campione, bisogna anche saper essere d’esempio: è il caso di Vito Dell’Aquila, l’atleta 20enne di Mesagne vincitore della prima medaglia d’oro dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella finale di taekwondo maschile, che ha lanciato una appello a vaccinarsi contro il Covid. “Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico“, ha detto Dell’Aquila ad Ansa dopo la vittoria alle Olimpiadi. “Sono sincero, io avevo un motivo in più, ma aderisco molto volentieri alla campagna lanciata dal ... Leggi su tpi (Di sabato 24 luglio 2021) Vincere non basta per dimostrarsi un campione, bisogna anche saper essere d’esempio: è il caso di Vito, l’atleta 20enne di Mesagne vincitore delladell’Italia alle Olimpiadi dinella finale di taekwondo maschile, che ha lanciato una appello a vaccinarsi contro il Covid. “Mi sono vaccinato dal Covid per venire aa prendermi un oro olimpico“, ha dettoad Ansa dopo la vittoria alle Olimpiadi. “Sono sincero, io avevo un motivo in più, ma aderisco molto volentieri alla campagna lanciata dal ...

Advertising

ilpost : «L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire», dice Draghi - myrtamerlino : #Draghi: 'L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire. Non ti vaccini, ti ammali, muori oppure fai morire'.… - mariolinocalcin : RT @ImolaOggi: Draghi: 'L'appello a non vaccinarsi è l'appello a morire. Non ti vaccini, ti ammali, muori' - MrSwing5 : Oltre le polemiche sterili, appello al buon senso, sensata assuefazione a sane abitudini dell'uso di DPI, terapie g… - ilconteamar : RT @ImolaOggi: Draghi: 'L'appello a non vaccinarsi è l'appello a morire. Non ti vaccini, ti ammali, muori' -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini l’appello Coronavirus e vaccino, l’appello dei pediatri: "Adolescenti, fidatevi" La Repubblica