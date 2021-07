Vaccini, in Lombardia superata soglia 11 milioni di somministrazioni (Di sabato 24 luglio 2021) commenta In Lombardia è stata superata la soglia degli 11 milioni di somministrazioni di vaccino anti - Covid. A darne notizia è l'assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti, con un post su ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 24 luglio 2021) commenta Inè stataladegli 11didi vaccino anti - Covid. A darne notizia è l'assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti, con un post su ...

Agenzia_Ansa : 'Effetto Draghi' sui vaccini, boom di prenotazioni dopo l'introduzione del Green Pass. Balzo in Lazio, Lombardia ,… - HuffPostItalia : Effetto Draghi sui vaccini: 49mila prenotati in Lombardia, 38mila in Lazio - SkyTG24 : Covid Lombardia, vaccini: boom di prenotazioni per il Green Pass - AndIreGiu : Effetto Draghi sui vaccini, boom di prenotazioni. Figliuolo: 'Aumento dal 15 al 200%' - AndIreGiu : RT @Agenzia_Ansa: 'Effetto Draghi' sui vaccini, boom di prenotazioni dopo l'introduzione del Green Pass. Balzo in Lazio, Lombardia , Piemon… -