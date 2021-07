Vaccini, è boom di prenotazioni: circa 250mila in 24 ore (Di sabato 24 luglio 2021) Vaccini, è boom di prenotazioni: circa 250mila in sole 24 ore. Intanto, in Europa si diffonde rapidamente la variante Delta Sarà colpa del green pass obbligatorio o di una nuova consapevolezza? Difficile dirlo, ma sta di fatto che in 24 ore in Italia si è registrato il boom di prenotazioni vaccinali. Ad aiutare anche un aumento sostanziale tra i richiedenti rientranti nella fascia giovanile 12-19 anni. Le statistiche parlano di un aumento del 20% delle richieste, che raggiunge il 200% nelle regioni più piccole. Lombardia, Lazio, Campania, Piemonte e Veneto, sono tra le ... Leggi su 361magazine (Di sabato 24 luglio 2021), èdiin sole 24 ore. Intanto, in Europa si diffonde rapidamente la variante Delta Sarà colpa del green pass obbligatorio o di una nuova consapevolezza? Difficile dirlo, ma sta di fatto che in 24 ore in Italia si è registrato ildivaccinali. Ad aiutare anche un aumento sostanziale tra i richiedenti rientranti nella fascia giovanile 12-19 anni. Le statistiche parlano di un aumento del 20% delle richieste, che raggiunge il 200% nelle regioni più piccole. Lombardia, Lazio, Campania, Piemonte e Veneto, sono tra le ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Effetto Draghi' sui vaccini, boom di prenotazioni dopo l'introduzione del Green Pass. Balzo in Lazio, Lombardia ,… - MediasetTgcom24 : Assessore Lazio: +38mila prenotazioni vaccini dopo annuncio Draghi #vaccini - SkyTG24 : Covid Lombardia, vaccini: boom di prenotazioni per il Green Pass - PayInCrypto : Boom di prenotazioni per vaccini. Dal 26 luglio la Notte Rosa - Emilia Romagna - Attualità - Rivadox63 : RT @Corriere: Vaccini, è boom di prenotazioni: +20% in un giorno (e 250mila prenotati in poche ore) -