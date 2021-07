Vaccini Anti Covid, l'effetto Green pass si fa sentire anche in Puglia: prenotazioni aumentate del 131,87% (Di sabato 24 luglio 2021) Rispetto alla media dei giorni 19 - 22 luglio, il 23 luglio le prenotazioni per la vaccinazione AntiCovid in Puglia sono più che raddoppiate, con un aumento percentuale del 131,87%. Il presidente ... Leggi su foggiatoday (Di sabato 24 luglio 2021) Rispetto alla media dei giorni 19 - 22 luglio, il 23 luglio leper la vaccinazioneinsono più che raddoppiate, con un aumento percentuale del 131,87%. Il presidente ...

Advertising

Corriere : Torino, folla in piazza Castello contro il Green pass: cori e slogan anti vaccini - RaiNews : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 24/07/2021 ore 06:10 (Elaborazione @VaccinaItalia su dati Gover… - M5S_Camera : In questi mesi il @Mov5Stelle ha condotto una battaglia sul tema della liberalizzazione dei brevetti per i vaccini… - EffeF61 : RT @GianandreaGaian: Vaccini a mRNA anti-COVID-19 Comirnaty e Spikevax (Pfizer e Moderna): rischio di miocardite e di pericardite https://t… - libellula58 : RT @LUIGIVACCARO5: Vaccini anti-Covid e possibili effetti collaterali: l'ultimo aggiornamento dell'Aifa | Sky TG24 -