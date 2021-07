Vaccinazioni personale scolastico: Figliuolo nuovamente all’attacco, sono ancora oltre 200.000 i non vaccinati (Di sabato 24 luglio 2021) sono 222.132 tra docenti e non, ancora in attesa della prima dose o di quella unica, ovvero il 15,17%, secondo il report settimanale della Struttura del Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 24 luglio 2021)222.132 tra docenti e non,in attesa della prima dose o di quella unica, ovvero il 15,17%, secondo il report settimanale della Struttura del Commissario straordinario Francesco PaoloL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

borghi_claudio : *POSIZIONE LEGA SU VACCINAZIONI #NoGreenPass* Salvini oggi su 'Repubblica' indica tre fasce di età: Sotto i 40 anni… - soteros1 : RT @FirenzePost: Vaccinazioni personale scolastico: Figliuolo nuovamente all’attacco, sono ancora oltre 200.000 i non vaccinati https://t.c… - FirenzePost : Vaccinazioni personale scolastico: Figliuolo nuovamente all’attacco, sono ancora oltre 200.000 i non vaccinati - gagasuper44 : RT @borghi_claudio: *POSIZIONE LEGA SU VACCINAZIONI #NoGreenPass* Salvini oggi su 'Repubblica' indica tre fasce di età: Sotto i 40 anni il… - ninoacm : RT @RitaVassena: Vaccinazioni #COVID19 in ????, dati del Ministero della Salute @sanidadgob e elaborati da @mianrey Prenotazioni facili, te… -