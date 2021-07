Vacanze al Sud per Beckham e Del Piero: i due campioni hanno pranzato nello stesso ristorante (Di sabato 24 luglio 2021) Continua la sfilata dei vip, italiani e stranieri, in questa stagione estiva 2021. Stanno facendo il giro del web gli scatti pubblicati su Instagram dal ristorante campano “Lo Scoglio di Nerano”, dove nel giro di un paio di giorni sono arrivati ??ai tavoli David Beckham e Alessandro Del Piero. Tutta la struttura – commensali compresi – è rimasta entusiasta alla vista dei due campioni di calcio. Una sorpresa molto gradita soprattutto quella di Del Piero visto che i titolari, essendo tifosi bianconeri, hanno colto anche l’occasione per farsi autografare una maglia dall’ex capitano ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 24 luglio 2021) Continua la sfilata dei vip, italiani e stranieri, in questa stagione estiva 2021. Stanno facendo il giro del web gli scatti pubblicati su Instagram dalcampano “Lo Scoglio di Nerano”, dove nel giro di un paio di giorni sono arrivati ??ai tavoli Davide Alessandro Del. Tutta la struttura – commensali compresi – è rimasta entusiasta alla vista dei duedi calcio. Una sorpresa molto gradita soprattutto quella di Delvisto che i titolari, essendo tifosi bianconeri,colto anche l’occasione per farsi autografare una maglia dall’ex capitano ...

