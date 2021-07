Ungheria | trentamila persone in marcia al Gay Pride di Budapest

(Di sabato 24 luglio 2021) Migliaia dihanno sfilato al Gaydicontro l’escalation omofoba del governo di Viktor Orban che a inizio mese ha introdotto una legge che vieta il tema dell’omosessualità nelle scuole., ottomila in più rispetto a due anni fa, che hanno celebrato i diritti Lgbtq e protestato in modo pacifico tra musica, balli, bandiere, ventagli e ombrellini arcobaleno per difendersi da un insolito caldo. All’evento anche una delegazione di politici italiani, tra cui Brando Benifei e Alessandro Zan del Pd, Vladimir Luxuria ed esponenti di Più Europa che hanno sfilato assieme al ...

In Ungheria - commentato Benedetto Della Vedova, segretario di +Europa e sottosegretario agli Esteri - si gioca la partita dello stato di diritto, della democrazia, della libertà e dei diritti in ...