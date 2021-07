Unesco | Padova patrimonio mondiale | sindaco ‘riconosciuto ruolo città nella storia dell’arte’** 2

(Di sabato 24 luglio 2021) (Adnkronos) –ha proposto l’iscrizione alla Lista delUnesco un ‘sito seriale’ che comprende tutti i preziosi e grandi cicli affrescati del Trecento conservati in otto edifici e complessi monumentali della: la Cappella degli Scrovegni, la Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo agli Eremitani, il Palazzo della Ragione, la Cappella della Reggia Carrarese, il Battistero della Cattedrale, la Basilica e il Convento di Sant’Antonio l’Oratorio di San Giorgio e l’Oratorio di San Michele. Ad affrescare le pareti di questi luoghi, nel corso del XIV secolo, alcuni dei più straordinari artisti dell’epoca: ...

'Incassiamo un altro sì:è patrimonio'. Lo ha annunciato il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni al termine della sessione odierna del 44esimo Comitato del Patrimonio Mondialeriunito a Fuzhou, ...Roma, 24 lug 16:09 - Il Comitato del patrimonio mondiale, riunito in modalità online per la sua 44esima sessione, ha deciso l'iscrizione di due nuovi ... rispettivamente di "Urbs Picta", ...Padova Urbs Picta, con ‘I cicli affrescati del XIV secolo’, è stata inserita oggi nella World Heritage List, la lista del Patrimonio Mondiale Unesco. La proclamazione è avvenuta nel corso della 44esim ...La cappella degli Scrovegni di Giotto e altri affreschi pittorici del Trecento custoditi in 8 edifici entrano nella World Heritage List: tutti i luoghi e gli artisti ...