**Unesco: Borgonzoni, ‘incassiamo un altro sì, da oggi Padova patrimonio mondiale’** (Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Incassiamo un altro sì: Padova è patrimonio Unesco”. Così il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni al termine della sessione odierna del 44esimo Comitato del patrimonio Mondiale Unesco riunito a Fuzhou, in Cina, che ha riconosciuto la richiesta d’iscrizione della città di Padova, “Urbs Picta. Giotto, la Cappella degli Scrovegni e i cicli affrescati del Trecento”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Incassiamo unsì:Unesco”. Così il sottosegretario alla cultura Luciaal termine della sessione odierna del 44esimo Comitato delMondiale Unesco riunito a Fuzhou, in Cina, che ha riconosciuto la richiesta d’iscrizione della città di, “Urbs Picta. Giotto, la Cappella degli Scrovegni e i cicli affrescati del Trecento”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : **Unesco Borgonzoni Montecatini Terme è patrimonio Unesco ... Montecatini Terme è iscritto nella lista del patrimonio Unesco". Lo ha annunciato il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, in collegamento da Roma alla sessione del 44° Comitato del ...

Montecatini Terme entra nella lista del patrimonio Unesco "The Great Spas of Europe". "Oggi è una giornata storica per l'Italia: Montecatini Terme è iscritto nella lista del patrimonio Unesco". Lo annuncia il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, partecipando in collegamento da Roma alla sessione del 44/o Comitato del Patrimonio Mondiale riunito a Fuzhou, in Cina. "...

