Un’altra coppia storica di Temptation Island si sposa: lei ha detto sì (FOTO) (Di sabato 24 luglio 2021) Una coppia di Temptation Island si sposa! Vi ricordate di Raffaella Giudice e Andrea Celentano a Temptation Island? Sui due ci sono importanti novità. La coppia ha partecipato alla quinta edizione del reality show e si è messa in gioco. Insieme hanno vissuto momenti non semplici. Una crisi data anche dalla vicinanza di Andrea a L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 24 luglio 2021) Unadisi! Vi ricordate di Raffaella Giudice e Andrea Celentano a? Sui due ci sono importanti novità. Laha partecipato alla quinta edizione del reality show e si è messa in gioco. Insieme hanno vissuto momenti non semplici. Una crisi data anche dalla vicinanza di Andrea a L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

SSC_Chess : @BuiltTheMoon Accorto ora che è un'altra batteria, il due di coppia ha il ripescaggio più avanti ?? - Veronic30330826 : ma solo io non sono mai riuscita a shippare nessuno nel modo in cui shippo loro?mi piacevano molto i rederica e i d… - Pippo43607011 : @awaerd_ gli ossessionati siete voi Ma anche basta È il suo uomo Lo fa qualcun altra bello bellissimo coppia gree… - NonXsempre : ho preso un’altra fissa per una coppia lesbica fermatemi… - andrea_picchio : Una coppia con altra coppia e setter. Tre donne e due uomini non accoppiati. Un uomo e una donna che ha probabilmen… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’altra coppia Un'altra coppia storica di Temptation Island si sposa: lei ha detto sì (FOTO) Novella 2000