Una vita anticipazioni prima serata: tra Felipe e Genoveva è guerra, la dark lady sarà smascherata? (Di sabato 24 luglio 2021) Tutti gli abitanti di Acacias 38 sono ancora molto provati per la tragica morte di Marcia. Ovviamente la persona più colpita da questa vicenda è Felipe che non riesce a credere che sia successo. Non solo, tra lui e Genoveva le cose vanno sempre peggio. Che cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda oggi sabato 24 luglio 2021 nella prima serata di Rete 4. Come sempre anche oggi su Rete 4 assisteremo a ben due episodi lunghi. Dovrebbero andare in onda questa sera l’episodio 1214 in modo integrale e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 24 luglio 2021) Tutti gli abitanti di Acacias 38 sono ancora molto provati per la tragica morte di Marcia. Ovviamente la persona più colpita da questa vicenda èche non riesce a credere che sia successo. Non solo, tra lui ele cose vanno sempre peggio. Che cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama della puntata di Unain onda oggi sabato 24 luglio 2021 nelladi Rete 4. Come sempre anche oggi su Rete 4 assisteremo a ben due episodi lunghi. Dovrebbero andare in onda questa sera l’episodio 1214 in modo integrale e ...

