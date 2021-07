Una Vita, anticipazioni oggi 24 luglio: Moncho non migliora nemmeno con l’acqua miracolosa (Di sabato 24 luglio 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 24 luglio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Il piccolo Moncho continua a stare male. Anche l’acqua della fonte miracolosa di Cabrahigo non fa effetto. Lolita è molto preoccupata. José Dominguez, dopo averne discusso con la figlia Cinta, aveva deciso di raccontare la verità alla moglie in merito al suo rapporto con Julio, che Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 24 luglio 2021)“Una”, puntata del 242021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Il piccolocontinua a stare male. Anchedella fontedi Cabrahigo non fa effetto. Lolita è molto preoccupata. José Dominguez, dopo averne discusso con la figlia Cinta, aveva deciso di raccontare la verità alla moglie in merito al suo rapporto con Julio, che Articolo completo: dal blog SoloDonna

