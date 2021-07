Una vita, anticipazioni dal 25 al 31 luglio: Camino non parla più (Di sabato 24 luglio 2021) La partenza di Maite getterà Camino nella disperazione più profonda al punto tale che come segnalano le anticipazioni relative agli episodi Una vita in onda dal 25 al 31 luglio, si chiuderà in un mutismo di protesta. Nel frattempo, Genoveva darà un ultimatum a Felipe dicendogli che andrà via con il figlio che sta per nascere. Intanto, Agustina deciderà di lasciare Acacias insieme a Gloria e prendersi cura di lei ed infine, Casilda farà un discorso al funerale di Marcia per omaggiarla. Una vita, spoiler 25-31 luglio: Camino si chiude in un mutismo di protesta Le ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 24 luglio 2021) La partenza di Maite getterànella disperazione più profonda al punto tale che come segnalano lerelative agli episodi Unain onda dal 25 al 31, si chiuderà in un mutismo di protesta. Nel frattempo, Genoveva darà un ultimatum a Felipe dicendogli che andrà via con il figlio che sta per nascere. Intanto, Agustina deciderà di lasciare Acacias insieme a Gloria e prendersi cura di lei ed infine, Casilda farà un discorso al funerale di Marcia per omaggiarla. Una, spoiler 25-31si chiude in un mutismo di protesta Le ...

Advertising

rtl1025 : ?? Esattamente dieci anni fa moriva #AmyWinehouse a soli 28 anni. #TylerJames, suo amico di una vita, ha deciso di r… - Simo_Ventura : Foto che viene buona ogni 4 anni(quest‘ anno 5)Ho avuto la fortuna di vivere le #olympics da giornalista a… - Ettore_Rosato : Buon compleanno al nostro Presidente Sergio #Mattarella che compie 80 anni. Una vita spesa al servizio dello Stato… - ultimopetrpan : RT @objectivale: Io una persona come Ben la vorrei nella mia vita. - GPGualaccini : @VITAnonprofit #Donati, il #VOLONTARIATO «È UN BENE RELAZIONALE IN SÉ DA CUI SCATURISCONO ALTRI BENI COME L' INCLUS… -