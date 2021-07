Una Vita Anticipazioni 25 luglio 2021: Camino si richiude nel suo mutismo! (Di sabato 24 luglio 2021) Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 25 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, dopo aver scoperto della partenza di Maite, Camino cade in un preoccupante stato di mutismo. Leggi su comingsoon (Di sabato 24 luglio 2021) Vediamo insieme ledi Una, per la puntata del 25. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, dopo aver scoperto della partenza di Maite,cade in un preoccupante stato di mutismo.

Advertising

rtl1025 : ?? Esattamente dieci anni fa moriva #AmyWinehouse a soli 28 anni. #TylerJames, suo amico di una vita, ha deciso di r… - Simo_Ventura : Foto che viene buona ogni 4 anni(quest‘ anno 5)Ho avuto la fortuna di vivere le #olympics da giornalista a… - Ettore_Rosato : Buon compleanno al nostro Presidente Sergio #Mattarella che compie 80 anni. Una vita spesa al servizio dello Stato… - drewsgdr : RT @Ozzofanbears1: ??: ??????????????????????????????? Ogni volta che trovo una gif come questa, mi perdo a guardarla...??Amore e natura in un unico dono… - GiorgiaGolotta : RT @StalkerAnsya: Quando prendete in giro l’aspetto fisico di persone che hanno subìto cambiamenti drastici anche a causa di una forte depr… -