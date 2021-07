Una vita, anticipazioni 24 luglio: la partenza di Maite (Di sabato 24 luglio 2021) I telespettatori di Una vita dovranno salutare presto un'altra protagonista della soap: si tratta di Maite Zaldua. La donna, come rivelano le anticipazioni inerenti la puntata in onda oggi 24 luglio, dopo essere uscita di prigione, saluterà Camino e partirà per Parigi. Nel frattempo, il piccolo Moncho sembrerà guarito e dovrà fare un controllo mentre Agustina verrà minacciata da una ragazza che poi si accoltellerà. Infine, i domestici faranno una colletta per decorare la tomba di Marcia con un angelo di marmo. Una vita, trama pomeridiana 24 luglio: Lolita prega il figlio di lottare per la ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 24 luglio 2021) I telespettatori di Unadovranno salutare presto un'altra protagonista della soap: si tratta diZaldua. La donna, come rivelano leinerenti la puntata in onda oggi 24, dopo essere uscita di prigione, saluterà Camino e partirà per Parigi. Nel frattempo, il piccolo Moncho sembrerà guarito e dovrà fare un controllo mentre Agustina verrà minacciata da una ragazza che poi si accoltellerà. Infine, i domestici faranno una colletta per decorare la tomba di Marcia con un angelo di marmo. Una, trama pomeridiana 24: Lolita prega il figlio di lottare per la ...

Advertising

rtl1025 : ?? Esattamente dieci anni fa moriva #AmyWinehouse a soli 28 anni. #TylerJames, suo amico di una vita, ha deciso di r… - pfmajorino : Riformulo e insisto. Non siamo di fronte a un 'assessore' o a 'un esperto di sicurezza'. Troppo comodo. Siamo di fr… - SeaWatchItaly : In questo momento una barca è in grave difficoltà al largo della Libia. Alcune persone sono cadute in mare.… - vaLoreVita : RT @gaia_simonetti: #24luglio La guardo e dico: e' una colonna di granito. Mostra cuore e coraggio ogni giorno. Come li mostrano le 7 mamme… - 80Ciaccarini : RT @ParoleCristiane: Quel che occorre per raggiungere la felicità non è una vita comoda, ma un cuore innamorato. Josemaría Escrivá Jan Fa… -