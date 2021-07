Una nuova avventura per il sannita Alessandro Bruno

(Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – A 38 anni, compiuti lo scorso 4 luglio,ha ancora voglia di calcio giocato. Ilproseguirà la suanei dilettanti, precisamente in serie D, categoria disputata lo scorso anno con la maglia del Casarano.ha infatti deciso di accettare la corte del Notaresco, club con sede in provincia di Teramo e guidato in panchina da Massimo Epifani. “Sono felice ed orgoglioso di far parte di questa famiglia – le prime parole dipubblicate sul profilo della società ...

Advertising

Inter_Women : ?? | ANNUNCIO Elin Landstrom è una nuova giocatrice dell'Inter ????? - gennaromigliore : Napoli è al centro della transizione energetica e grazie alla straordinaria opportunità del #G20Italy è pronta a os… - forumJuventus : GdS: 'Juve, ecco la nuova offerta per Locatelli: Superbonus del 25% sulla rivendita. 5 mln di prestito, altri 20 en… - ILOVEPROCLUB1 : RT @LegendCup_: COMPLIMENTI AGLI @MdfUtd PER ESSERSI AGGIUDICATI LA 107ª EDIZIONE ULTIMA EDIZIONE ESTIVA DELLA LEGEND VPG CUP???????? E TUTTE L… - closetojawaad : Credo di aver appena trovato una nuova fissa culinaria: yogurt greco 5% con due Rigoli sbriciolati dentro -

Ultime Notizie dalla rete : Una nuova

Il Fatto Quotidiano

Dovrebbero provvedere asanificazione e impedire la balneazione, ma se non ci sono controlli... ...di balneazione per l'area marino costiera - avrà validità fino a quando non interverrà...... scrivelettera intrisa di malinconia al suo giovane ammiratore dove si evince la sua consapevolezza rispetto a quello che è diventato il West e di quanto sia necessariamoralità che ...Le anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che il Bolat prenderà una decisione più che sofferta: lascerà la Yildiz!Covid Italia, il bollettino di oggi 24 luglio 2021. Ecco i dati trasmessi dalle Regioni. Ieri, in tutto il Paese, c'erano stati 5.143 nuovi casi e 17 vittime.